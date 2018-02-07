Не бросил командира: напарник Романа Филипова рассказал о его последнем бое

Стали известны подробности боя, в котором погиб летчик Роман Филипов. Издание "Красная звезда" публикует интервью с пилотом, который летал с Филиповым в паре. В тот самый день он вместе с командиром совершал боевой вылет, был ведомым и сделал все, чтобы в критической ситуации помочь командиру звена.

Когда Филипов заметил, что его самолет подбили, он передал ведомому: "В меня попали. Хорошо попали. Пожар правого". Сказано было как о чем-то обыденном и второстепенном. Своему напарнику он сказал, чтобы тот "уходил в небо". Но летчик, конечно же, не ушел, ведь "бросить командира – последнее дело".

"Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля. В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу", — рассказал пилот.

Место приземления командира он видел, но самого боя – нет, так как были уже сумерки. По его словам, "уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома".

Филипов был летчиком первого квалификационного разряда, налет – 1300 часов. На его счету около 80 боевых вылетов. Это была уже вторая его командировка в Сирию (первая была, когда еще освобождали Пальмиру).

Летчик Роман Филипов погиб 3 февраля. Его самолет был сбит над сирийским Идлибом, когда он совершал облет зоны деэскалации. Роман катапультировался и вступил в бой с боевиками. Не желая сдаваться в плен, он подорвал себя гранатой. Последними его словами были "Это вам за пацанов!". Вчера тело летчика было возвращено в Россию. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Филипову звания Героя Российской Федерации. Похоронят пилота в Воронеже в четверг. У Романа Филипова остались жена и дочь.