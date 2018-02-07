Тот же день и та же мощность: землетрясение на Тайване повторилось ровно через два года

У восточного побережья Тайваня зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,8. Угрозы цунами нет. Десятки тысяч жителей острова остаются без воды из-за разрушительного землетрясения, которое случилось накануне вечером. Жертвами стали не менее четырех человек.

Здание одного из отелей начало рушиться, когда большинство постояльцев были уже внутри. Мощный подземный удар магнитудой 6,4 потряс тайваньский курорт Хуалянь около полуночи. Фундамент и стены нижних этажей просели почти мгновенно, лишив людей возможности своевременно выбежать на улицу. Спасателям пришлось прибегнуть к пожарным лестницам, чтобы эвакуировать людей через окна верхних этажей. В таком аварийном состоянии в городе как минимум четыре гостиницы. В лобби людям раздают теплые одеяла. Оставаться внутри крайне опасно.

- Вы временно остаетесь в лобби? Вам страшно?

- Было три землетрясения в течение часа.

- Три раза?

- Да. И каждый раз все сильнее.

Число погибших может возрасти, под обрушившимися домами могут оставаться люди. Травмы получили сотни, в том числе иностранцы. Как минимум двое туристов из Японии в тяжелом состоянии.

Накренившееся здание – военный госпиталь. Оно оцеплено спасателями. Приближаться нельзя – обрушение может произойти в любой момент. Остаточные толчки продолжаются до сих пор, и именно они представляют сейчас наибольшую опасность. Эпицентр нынешнего землетрясения находился всего в 18 километрах от города. Разрушена главная автомобильная трасса. От водоснабжения отрезаны около 40 тысяч семей. Землетрясение на Тайване – не редкость. Нынешний удар – в точности повторил землетрясение в городе Тайнань. Та же мощность – 6,4 и тот же день — 6 февраля, только 2016 года, когда погибли более 100 человек.