Апелляции россиян по решению МОК зарегистрированы CAS

Выездная секция Спортивного арбитражного суда (CAS) провела регистрацию апелляций 13 российских атлетов и 2 тренеров, не допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) до Олимпийских игр. Об этом говорится в сообщении официального сайта суда.

Спортсмены и тренеры из России ранее подали апелляции на решение МОК отказать им в приглашении на XXIII Олимпийские игры, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане. В связи с этим CAS уже инициировал новое расследование, сообщает РИА Новости.

Напомним, что среди подавших жалобы на вердикт МОК называются лыжники Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Александр Легков, Евгений Белов, Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова, скелетонисты Елена Никитина, Мария Орлова и Александр Третьяков, конькобежцы Ольга Фаткулина, Артем Кузнецов и Александр Румянцев, саночница Татьяна Иванова, а также два тренера: Сергей Чудинов из сборной по скелетону, а также Альберт Демченко из санного спорта.