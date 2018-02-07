Атлетам из России пророчат медальный провал на Олимпиаде

Российские спортсмены, которые на предстоящих Олимпийских играх будут выступать в статусе нейтральных атлетов, смогут завоевать лишь восемь медалей. Такой прогноз опубликовала американская аналитическая компания Gracenote.

Аналитики полагают, что недопуск многих спортсменов из России по решению Международного олимпийского комитета (МОК) позволит пополнить медальный зачет другим командам, сообщает Чемпионат.Com. Так, по мнению экспертов компании, Норвегия может завоевать дополнительные пять медалей, Германия со Швейцарией – по две, а Франция, США и Нидерланды – еще по одной.

Более того, по их мнению, победителем общего медального зачета станет команда Норвегии. На их взгляд, скандинавская команда завоюет 41 медаль: 13 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых. Второй по медальному урожаю станет немецкая сборная – ей пророчат 39 медалей: 14-11-14, а замкнет тройку с 29 медалями (11-6-12) команда США.