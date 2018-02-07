"Российский" вердикт CAS будет вынесен 8 февраля

13 российских спортсменов и 2 тренера узнают окончательное решение выездной секции Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхечхане 8 февраля. Об это стало известно по завершении рассмотрения апелляций 32 атлетов. Об этом сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Риб.

"Заседание продолжится в четверг, 8 февраля. Возможно, вердикт будет оглашен ближе к концу дня, — приводит слова Риба Russia Today. – Если апелляции спортсменов удовлетворят, то это уже гарантирует им участие в Олимпиаде. Никаких других процессов не будет. Мы не сможем применять силу и полицию, чтобы заставить Международный олимпийский комитет (МОК) допустить спортсменов к Играм. Отмечу, что между нами и МОК нет никакого кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян".

Напомним, что ранее стало известно о том, что CAS зарегистрировал апелляции 15 россиян по решению МОК о их недопуске на Олимпийские игры-2018, которые стартуют в Пхечхане 8 февраля и продлятся до 25 февраля.