Убийца молодых родителей в Подмосковье пощадил новорожденного младенца

В подмосковном Павловском Посаде совершено убийство мужчины и женщины. Их тела с резаными ранами шеи были обнаружены накануне в квартире многоэтажки. Квартира при этом была заперта изнутри на замок и щеколду.

В квартире также находился плачущий младенец. Он родился всего несколько дней назад, и после этого молодые родители на время решили переехать из Москвы в Павловский Посад к родственникам. Скорая помощь доставила малыша в Перинатальный центр Балашихи, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщает РИА Новости, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". С места происшествия изъяты два ножа и замок двери. Полиция ищет преступника, ему грозит пожизненный срок.