Ставропольский полпред найден застреленным

В среду утром найдем мертвым полпред губернатора Ставропольского края Александр Коробейников, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, полпред обнаружен с огнестрельным ранением. На месте происшествия работают сотрудники следственных органов.

В пресс-службе главы региона агентству подтвердили, что полпред скончался. "Это большая неожиданность для всех. Губернатор выразил соболезнования родным и близким Коробейникова", — сказал сотрудник пресс-службы.

Коробейников стал официальным представителем губернатора края в октябре 2015 год, он курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск.