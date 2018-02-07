Тайвань тряхнуло 150 раз, число жертв выросло

В результате сильного землетрясения на востоке Тайваня число жертв возросло до пяти человек, еще 254 получили ранения, 88 числятся пропавшими без вести, предает ТАСС.

По информации оперативного штаба, созданного в пострадавшем уезде Хуалянь, землетрясение повредило несколько зданий, в том числе 11-этажную гостиницу Marshal Hotel, три нижних этажа которой обрушились. Также получили повреждения и наклонились еще несколько зданий. В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло около полуночи (23:50 по местному времени, 18:50 по Москве) у восточного побережья крупнейшего китайского острова и ощущалось в целом ряде населенных пунктов, в том числе в административном центре Тайбэе.

По данным тайваньских сейсмологов, магнитуда толчка составила 6 баллов. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км. Остаточные подземные точки, число которых превысило 150, продолжают сотрясать регион.