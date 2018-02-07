Товарняк выехал на авеню в Брюсселе и врезался в грузовик

Товарный поезд сошел с рельсов в Брюсселе и выкатился на автомобильную дорогу.

Инцидент произошел в ночь на среду. Товарный состав, выехавший с сортировочной станции, прибыл на вокзал Скарбек. По непонятной пока причине локомотив сошел с рельсов. В результате локомотив и первый вагон поезда оказались на авеню Вильворде, проходящей параллельно железнодорожным путям. Состав протаранил стоявший на обочине грузовик.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент не имел существенных последствий для железнодорожного движения. Автомобильное движение по улице на время перекрыто. По словам официального представителя оператора бельгийских железных дорог Infrabel Фредерика Сакре, пока идет расследование, поезд должен оставаться там, где он оказался.