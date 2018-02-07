Кремль проконсультируется с силовиками по "списку Титова"

В Кремль поступил список бизнес-омбудсмена Бориса Титова по предпринимателям, скрывающихся от российского правосудия в Великобритании и других странах и хотели бы вернуться в Россию, будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что письмо поступило накануне, передает РИА Новости.

По словам Пескова, потребуется время на проработку запроса. Он отметил, что какого-то общего подхода нет, каждый случай уникален, и каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле, и почему человек не живет в России. "Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Запрос поступил, он будет прорабатываться", — добавил представитель Кремля.