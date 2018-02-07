Глава IIHF Фазель: затягивание с решением о допуске россиян на Олимпиаду несправедливо

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил мнение о ситуации, в которой российские спортсмены до сих пор не знают окончательного решения об их возможном участии в Олимпийских играх. По мнению Фазеля, это несправедливо в отношении россиян.

"Олимпиада начинается уже послезавтра, а этот вопрос еще открыт. Решение принимается так поздно и это несправедливо по отношению к российским спортсменам, — признается глава IIHF, которого цитирует РИА Новости. – После сочинских игр прошло четыре года, и времени для решения всех вопросов было достаточно. Что сказать, ошибки совершены, надо принимать реальность такой, какая она есть".

"Вся эта ситуация с самого начала казалась мне не очень приятной. Это все грустно и мне искренне жаль, что так все произошло. Теперь нужно минимизировать урон и смотреть вперед. Олимпиада стартует через два дня и мы должны провести лучший хоккейный турнир".

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес вынесение решения о допуске 32 спортсменов из России на Игры-2018 на 8 февраля – первый день Олимпиады.