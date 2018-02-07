Пламя охватило такси после аварии в Перми

Водитель пермского такси оказалась в реанимации с травмой головы и ожогами после столкновения с Audi A4 на пустынном перекрестке. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

ДТП произошло около 5 часов утра в среду, 7 февраля, на углу Комсомольского проспекта и улицы Пушкина. Владелец иномарки вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и только в последний момент заметил двигавшуюся ему наперерез Lada Vesta. Попытка уйти от столкновения оказалась неудачной — от удара отечественную легковушку развернуло на дороге, после чего она загорелась.

На помощь 52-летней женщине бросились очевидцы аварии, которые и вытащили ее из салона полыхающей машины. Позже ее госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы и ожогами. Управлявший Audi 33-летний мужчина получил перелом скулы.

Несмотря на оперативность пожарных, "Лада" выгорела практически полностью.