Суд запретил москвичам голосовать о переносе Ленина с Калужской площади

Референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года в российской столице не будет. Его проведение запретил Замоскворецкий суд Москвы. Единственным вопросом на референдуме мог стать перенос памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк "Музеон".

Суд признал незаконным решение депутатов муниципального округа Якиманка об инициативе проведения местного референдума на территории муниципального округа, сообщает ТАСС. Судья Нелли Рубцова подчеркнула, что на ее решение в течение 10 дней может быть подана жалоба с момента принятия решения в окончательной форме. Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев намерен оспорить решение суда.

Решение о проведение референдума о переносе памятника Ленину депутаты Якиманки приняли 25 января. Они также позаботились о том, чтобы свято место не было пустым: на Калужской площади планировалась установка памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и установка фонтана в сквере Каримова.

Кроме того, на референдум планировалось вынести вопрос об ограничении предельной высотности строительства на территории Якиманки в 30 метров.