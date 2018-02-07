Начальные классы смогут присоединиться к проекту "Московская электронная школа"

Для этого необходимо желание самих учителей и родителей — только с учетом их мнения может быть принято это решение. Об этом сообщил руководитель департамента образования Исаак Калина.

"Московская электронная школа" — новая городская программа для учителей, учеников и их родителей. С сентября все они могут пользоваться единым электронным журналом и дневниками. Кроме того, участникам проекта доступны специально созданные учебные пособия и тесты по всем предметам.