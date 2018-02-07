Москвичка, сломавшая руку в "Макдоналдсе", требует полмиллиона

Почти полмиллиона рублей требует с ресторана быстрого питания "Макдоналдс" москвичка. Иск подан в Зюзинский суд российской столицы. Деньги женщина требует за лечение и в качестве компенсации морального вреда: она поскользнулась на мокром полу в ресторане. Итог: сломанная рука, ушиб головы.

Иск будет рассмотрен 1 марта, сообщает РИА Новости. Судебная практика у сети ресторанов "Макдоналдс" в России обширная.

Более полумиллиона рублей за пролитый на него горячий кофе потребовал в декабре 2017 года житель Ростова-на-Дону. Тверской суд Москвы взыскал с компании в виде морального вреда в 10 раз меньше.

За два выбитых зуба после падения на скользком полу в ресторане через Замоскворецкий суд Москвы женщина потребовала миллион рублей. В 2017 году суд присудил ей 300 тысяч рублей.

Дорогомиловский суд Москвы отказался взыскать почти 1 миллион рублей с "Макдоналдса" в 2016 году. Миллион потребовал москвич Валентин Поляков, который якобы дважды за один день отравился в разных заведениях сети быстрого питания.

Компенсацию в 35 миллионов рублей от ресторана за использование в рекламе "Макдоналдс" стихов Аделины Адалис требовал внук поэтессы Иван Сергеев. Тверской суд Москвы весной 2016 года ограничил претензии правообладателя 200 тысячами рублей. Еще 65 тысяч рублей в пользу сломавшей руку в результате падения в кафе Тигрануи Мартиросян взыскал с "Макдоналдса" Тверской суд российской столицы. Истица просила за свое падение 1 миллион рублей. Еще 320 тысяч рублей получил москвич в 2015 году за пролитый на его трехлетнюю дочь кофе.

Всего в России работает более 600 ресторанов "Макдоналдс". При этом в 2018 году компания планирует открыть в России еще около полусотни ресторанов, пояснил гендиректор "Макдоналдс" в России Алексей Семенов.