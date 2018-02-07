Томас Бах: вердикт по россиянам будет приниматься на основе Олимпийской хартии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что окончательное решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры будет исходить из принципов Олимпийской хартии.

"Сейчас вопрос стоит таким образом: получат ли эти спортсмены привилегию быть приглашенными на Олимпийские игры, — приводит слова Баха ТАСС. – Окончательное решение будет приниматься на основе Олимпийской хартии. Исполком очень доволен поддержкой сессии МОК, которая утвердила решение при двух воздержавшихся. Это был четкий посыл. Мы говорили обо всех поднявшихся вопросах".

Напомним, что 32 российских спортсмена подали апелляции на решение МОК о их недопуске на предстоящие Олимпийские игры, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане. Вынесение окончательного вердикта перенесено на четверг, 8 февраля. Решение должно быть оглашено не позднее 3:00 по московскому времени в четверг.