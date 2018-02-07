Территорию у жилого дома в Замоскворечье заполонили чужие

Ни пройти, ни проехать: жители Замоскворечья жалуются, что остались без шлагбаумов на время благоустройства территории вокруг дома, и теперь там оставляют машины все кому не лень. Работы закончились почти год назад, а въезд остался открыт. Почему двор превратился в большую бесплатную парковку и куда делись шлагбаумы?

— Молодой человек! Все — уехал!

Так жители многоэтажек на Зацепском валу пытаются защитить парковочные места у себя под окнами. Во двор ежедневно приезжают сотни непрошеных гостей из других районов, оставляют машины и уходят по своим делам.

Шлагбаумы в этом дворе убрали в апреле прошлого года, и теперь он, по сути, превратился в одну большую бесплатную парковку в самом центре Москвы. Найти свободное место здесь сейчас практически невозможно. Машины бросают даже на газоне.

— Скажите, пожалуйста, а почему Вы здесь встали? Здесь газон! Ну вот — пожалуйста: он закрыл окно, он понимает, что встал не там, но сделать мы ничего не можем!

Убрать шлагбаумы пришлось из-за работ по благоустройству двора. Жильцов попросили немного потерпеть. Все устройства обещали вернуть к августу, но, видимо, забыли. Теперь здесь настоящий проходной двор.

— Вот это место у них любимое для парковки, более того — они заезжают прямо с Татарской улицы, невзирая на бордюр. Особенно это любят делать джипы.

А вот свои машины жители припарковать не могут. В поисках места приходится подолгу наматывать круги по двору.

— Ладно бы своя — а то чужие машины все ставят. Невозможно ни пройти, ни проехать!

— Во сколько они начинают приезжать?

— Круглые сутки.

— Вечером приедут в кафе вот эти. Они стоят до полдвенадцатого — до полпервого.

— С детьми не пройти, не погулять, ни нам, бабкам. С коляской не проедешь.

— Вот смотрите: стоит грузовик. Если выходить из подъезда, то мы утыкаемся сразу в этот фургон.

Во дворе нет никаких запрещающих знаков, так что формально все эти водители ничего не нарушают.

— Это придомовая территория, вы взяли и внаглую поставили!

— Здесь место выгрузки — там люди могут пройти.

— Вы считаете, это нормально?

— Другого места нет.

— А где нам разгружать машину, мне вот интересно?

— А вы надолго тут стоите?

— Нет, сейчас разгружу и уезжаю.

Попытки договориться с приезжими по-хорошему чаще всего ни к чему не приводят.

— Обратите внимание, куда он заехал. Мы подходим, а нас могут обругать, нас могут оскорбить. Женщин могут пихнуть.

— Это не наши машины!

— Я номера знаю. Чужая машина, чужая машина — 123 региона!

За благоустройство этой территории отвечал департамент капитального ремонта. По проекту, после завершения работ шлагбаумы должны были вернуть на каждый въезд.

"Денег было в проекте благоустройства этой территории предусмотрено даже больше, чем хотели жители — а сейчас говорят, что денег нет. Я думаю, что это не департамент капитального ремонта — я думаю, что это подрядчик таким образом, возможно, экономит и пытается уйти от дополнительных трат", — говорит депутат Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье Денис Давыдов.

Депутаты пообещали разобраться в проблеме и заставить подрядчиков установить шлагбаумы в ближайшее время.