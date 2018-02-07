У 86% подростков в организме обнаружена устойчивая концентрация опасного компонента пластика

Долгое время человечество окружало себя таким удобным и таким дешёвым пластиком, особо не заботясь о том, как оно будет его утилизировать и даже выводить из собственного организма. Но постепенно в научной литературе стали появляться работы, указывающие на проблемы со здоровьем у людей, связанные с бисфенолом А (BPA, используется при производстве пластика). Производители пластиковых изделий начали отказываться от бисфенола А. Но последние данные говорят о том, что химикат настолько распространён в окружении человека, что избежать его попадания в организм уже невозможно.

Это вещество часто содержится в продуктах питания, которые были упакованы в пластик, в частности, в напитках из пластиковых бутылок (в том числе, предназначенных для детей).

Проблема заключается в том, что бисфенол А по структуре похож на женский половой гормон эстроген и при попадании в организм может имитировать некоторые его функции. В связи с этим медики предполагают, что химикат оказывает негативное влияние на мозг, а также репродуктивную и эндокринную системы.

Считается, что наибольшему риску потребления бисфенола А подвержены подростки. Они то и стали объектом нового исследования возглавляемого Лорной Харрис (Lorna Harries) и Тамарой Галлоуэй (Tamara Galloway) из Университета Эксетера. Прежде всего, учёные измерили содержание бисфенола А в моче 94 участников эксперимента в возрасте от 17 до 19 лет. К слову, все они были студентами Харрис и Галлоуэй.

После этого добровольцам назначили диету, которая предполагала ограничение поступления опасного соединения в организм. В частности, программа предполагала исключение из рациона фруктов и овощей, упакованных в пластиковые контейнеры, а также блюд, предназначенных для повторного нагрева в микроволновой печи в упаковке, содержащей BPA.

В среднем, у подростков, которые провели неделю на предписанной диете, не было обнаружено значимого снижения уровня бисфенола А. Но при этом у немногочисленной группы с наиболее высокими исходными показателями положительная тенденция всё-таки наблюдалась.

Интересно, что бисфенол А относительно быстро выводится из организма, его время полужизни составляет около шести часов. При этом содержание вещества в моче испытуемых составляло в среднем 1,9 нанограмма на миллилитр, что соответствует показателям в других странах и отражает воздействие бисфенола А на окружающую среду.

К сожалению, из результатов эксперимента, которые были подробно описаны в статье, опубликованной в издании BMJ Open, следует, что ощутимо повлиять на уровень бисфенола А в организме с помощью корректировки питания исследователям не удалось.

Авторы работы считают, что неудача постигла их во многом потому, что опасное вещество слишком широко распространено в повседневной жизни, и далеко не все производители удосуживаются предоставить потребителю информацию о составе упаковки продуктов питания и других изделий из пластика. Другими словами, у покупателей нет выбора, и они не могут оградить себя от поступления химиката в организм. Ровно по этой же причине сложно было бы долгое время следовать предложенной в исследовании диете, для того чтобы окончательно избавиться от бисфенола А.

Что ж, очевидно, действовать необходимо. И первым шагом, по мнению учёных, должно стать именно раскрытие информации о составе упаковки, чтобы потребители, по крайней мере, могли выбирать для себя более безопасную.

К сожалению, как ранее сообщалось, даже полное отсутствие бисфенола не делает пластиковые бутылки безопасными. Также хочется напомнить, что не только человек страдает от вездесущего пластика. Несладко приходится, в частности, многочисленным морским обитателям, обнаружение пластика в организме которых уже перестало удивлять экологов.

Но не только пластик "в диете" доставляет проблемы человечеству. Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также писали о вреде антипригарного покрытия и обилии лекарств в системах водоочистки.