Волочкова показала, кто для нее идеал красоты и женственности

Анастасия Волочкова в своем "Инстаграме" опубликовала фото 20-летней давности. На нем тогда еще 22-летняя балерина запечатлена со своим педагогом Инной Борисовной Зубковской.

Публикацию в соцсетях этого старого черно-белого фото, которое наверняка было переснято с еще бумажного оригинала, Волочкова поясняет тем, что 5 февраля – день памяти Инны Зубковской (она ушла из жизни в 2001 году в возрасте 77 лет).

Она, пишет Волочкова, была ее наставницей в Мариинском и Большом театрах, а также в Лондоне во время ее контракта с Королевским Альберт-холлом. Кроме того, Зубковская помогала ей противостоять недоброжелателям во времена "гонений".

При этом Анастасия признается, что именно Инна Борисовна была и остается для нее "идеалом женской красоты, аристократизма, драматизма и самых лучших качеств настоящей Женщины".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 5, 2018 в 12:04 PST

Под этим архивным фото как поклонники балерины, так и критически относящиеся к ней пользователи оставляют множество комментариев. Одни пишут о том, какая она на снимке "юная и хорошенькая", отмечают, что Волочкова – благодарная ученица, а на фото "две звезды, и это не обсуждается", и отпускают другие комплименты. "Настя, вы божественно красивы!", "Милая, скромная, без силикона еще".

Однако немало и весьма едких комментариев. Критики балерины иронически, а порой и саркастически, отмечают разницу в "былом и действительности" и удивляются, комментируя внешний вид Волочковой 20 лет спустя после этого фото. В частности, один из пользователей пишет: "Как можно было так себя запустить (…) при наличии денег, правильном питании, частом отдыхе", если она живет "в любви и гармонии". Некоторые пришли к выводу, что балерина изменилась под давлением обстоятельств: "Здесь Настя еще непорочная, милая и душевная! Дааааа, потрепала жизнь Настюху".