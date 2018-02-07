"Кассу и наличку!": налет на банк в Зеленограде попал на видео

Гранаты, пару пистолетов, автоматическую винтовку Симонова, множество ножей и патронов обнаружили оперативники в квартире молодого человека, совершившего вооруженный налет на банк в Зеленограде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камеры наблюдения запечатлели действия злоумышленника.

В отделение Московского кредитного банка в корпусе 1522 мужчина в маске и камуфляжном костюме зашел около 19 часов вечера в последний день января. Напугав посетителей выстрелом в воздух, он направился к кассе, однако его требования выдать всю имеющуюся наличность были проигнорированы.

Тогда налетчик "привлек к делу" одну из клиенток, которую, размахивая травматическим пистолетом, силой затащил в комнату, но и угроза расправиться с женщиной ему не помогла. Выстрелив в информационный экран, злоумышленник переместился в операционный зал.

"Кассу и наличку!" — требовал он у спрятавшихся под столом девушек, но те просили о пощаде и сетовали на отсутствие денег в банке.

Прострелив еще один монитор, молодой человек удалился с пустыми руками — на улице его ждал подельник за рулем легковушки.

После задержания в Солнечногорском районе налетчик признался в содеянном, отметив, что "пошло не по плану". Его и водителя взяли под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Разбой".