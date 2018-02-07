Владимир Путин: нет сомнений – Россия остается лидером мирового спорта

Владимир Путин: нет сомнений – Россия остается лидером мирового спортаЧитайте нас в Telegram
Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что продолжает считать Россию лидером мирового спорта. Глава страны уверен, что этот статус Россия сохраняет даже несмотря на потрясения, которые происходят вокруг российского спорта. Об этом он заявил на совещании, связанном с подготовкой к проведению Зимней Универсиады-2019, которая состоится в Красноярске.
"Несмотря на ситуацию, которая сложилась вокруг российского спорта в сегодняшнем олимпийском цикле, нет никаких сомнений, что наша страна остается лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий, – приводит слова президента России РИА Новости. – Все эти масштабные турниры должны соответствовать той высокой планке, которая была нами задана на казанской Универсиаде и на Олимпиаде в Сочи".
Также Путин добавил, что, несмотря на то, что старт Универсиады состоится 2 марта 2019 года, он предложил не только радоваться тому, что уже сделано, но и обсудить то, что еще не готово. Более того, он хотел бы выяснить причины неготовности отдельных спортивных объектов и обсудить состояние тех из них, которые еще необходимо подготовить.
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