Дагестан: идут обыски во всех ведомствах, личный состав ДПС сменен

В Дагестане продолжается операция по декриминализации региона. Правоохранительные органы проводят масштабные выемки документации во всех министерствах и службах республики по делу о хищении бюджетных средств. Операцию проводят представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с замгенпрокурора Иваном Сыдоруком.

В Дагестане полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы, сообщает "Интерфакс". На дежурство вместо них отправлены командированные из других российских регионов сводные группы полиции и Росгвардии.

Выемки документов уже прошли в Минфине Дагестана, в Минздраве республики, органах образования, в Управлении службы судебных приставов, в других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

5 февраля в Махачкале был задержан бывший исполняющий обязанности зампреда правительства Дагестана Абдусамад Гамидов. Кроме того, арестованы два его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и экс-глава министерства образования и науки Дагестана Шахобас Шахов. Они переправлены в Москву. Здесь Басманный суд санкционировал их задержание минимум до 5 апреля.

Дела в отношении задержанных велись с 2015 года. Они подозреваются в хищении 107 миллионов 800 тысяч рублей из регионального бюджета.

Дело ведется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Информация о задержании дагестанских высокопоставленных чиновников была доложена президенту России Владимиру Путину.

"Это — не политический кризис, это — продолжение работы правоохранительных органов. Это — проблема не одного региона, такие действия имели место по всей стране. Это — системная работа по всем регионам и где необходимо такие действия проводятся , — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. — Президент неоднократно говорил, что это не кампанейщина, а последовательная целенаправленная и системная работа".

Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил 5 февраля в отставку врио председателя регионального правительства 62-летнего Анатолия Карибова.