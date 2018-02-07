Сотрудники Сбербанка все чаще попадаются на майнинге

В Сочи в ходе общения с участниками финала конкурса "Лидеры России" председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что сотрудники банка часто попадаются на майнинге криптовалют на рабочем месте, передает "Интерфакс".

Греф признался, что лично ему майнинг криптовалют неинтересен, так как это "бизнес примитивный". "Могу назвать вам десяток других объектов инвестирования с большей доходностью", — добавил он.

По словам Грефа, в прошлом году Сбербанк закупал видеокарты не для майнинга, а для исследований искусственного интеллекта.

Всероссийский конкурс "Лидеры России" проходит в Сочи с 7 по 11 февраля. Победителями финального этапа будут выбраны 100 человек, которые примут участие в программе наставничества.