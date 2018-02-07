На пятерку: Тайвань опять сильно потрясло

У восточного побережья Тайваня произошло новое землетрясение магнитудой 5,0, передает РИА Новости.

Как сообщает китайский сейсмологической центр (CENC), подземные толчки зафиксированы в среду в 19:13 по местному времени (14:13 по Москве) в морской акватории около уезда Хуалянь, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

Как сообщалось ранее, крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23:50 по местному времени (18:50 по Москве) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. В результате землетрясения шесть человек погибли, пострадали еще 258, 76 человек числятся пропавшими без вести.