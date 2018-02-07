Forbes впервые составил список криптомиллиардеров

Рейтинг разбогатевших на криптовалютных операциях миллиардеров впервые составил журнал Forbes. Первое место в рейтинге занял глава криптовалютной платформы для платежных систем сервиса Ripple Крис Ларсен. Его состояние оценивается в 7,5-8 миллиардов долларов.

Второе место у сооснователя Ethereum Джозефа Лавина, сообщает ТАСС. Его богатство оценивается в диапазоне от 1 до 5 миллиардов долларов. Третье место осталось за основателем криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Состояние последнего оценено от 1,1 до 2 миллиардов долларов.

Икона криптовалютного заработка братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс заняли только четвертое место. Зато точность их состояния выше – от 900 миллионов до 1,1 миллиарда долларов. Американские братья-близнецы стали первыми официальными биткоиновыми миллиардерами. В 2013 году они вложили в криптовалюту 11 миллионов долларов, заработанных на биржевых спекуляциях и отсуженных у своего основателя компании Facebook Марка Цукерберга в качестве нарушения их авторских прав при создании соцсети. Тогда один биткойн стоил всего 120 долларов. Их криптовалютное состояние оценивается в 100 тысяч биткоинов. Даже с учетом падения биткоина до 8 тысяч долларов получается неплохая сумма.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с состоянием в 400-500 миллионов долларов также вошел в этот рейтинг. Выше него оказался выходец из СССР Виталий Вавилов. Он создал компанию по майнингу биткойна Bitfury и заработал на этом 500-700 миллионов долларов.

Авторы рейтинга исходят из консервативного метода оценки состояний миллиардеров. При этом учитывается непрозрачность операций с цифровыми монетами и высокая волатильность криптовалютного рынка.

Также при составлении рейтинга учитывалось, что криптовалюты не защищены от кражи в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж — не редкость.

Скорость на рынке криптовалют, где делают и теряют миллиарды за один день, решает все, поэтому данные рейтинга указаны в диапазоне, а не в качестве точного результата. Оценка состояний проводилась по состоянию на 19 января 2018 года.