Погода внесла коррективы в марш-бросок снайперов под Воронежем

Погода внесла коррективы в марш-бросок снайперов под ВоронежемЧитайте нас в Telegram
Самые терпеливые воронежские военные у "Снайперского рубежа". В отборочном этапе международного конкурса участвуют 50 стрелков ЗВО. За победу в отборочном этапе этого международного конкурса сражаются с коллегами из Белгородской, Брянской и Нижегородской областей. Участвуют 50 самых метких стрелков Западного военного округа. Погода устроила им своё испытание.
Самая сложная часть конкурса – "Снайперский биатлон" – идёт под мокрым снегом. Участники на километровой трассе преодолевают полтора десятка препятствий.
Ещё здесь три рубежа. Стреляют из пистолета, винтовки, метают гранаты. Поразить должны не только статичные, но и появляющиеся мишени. Промах – это штрафной участок дистанции.
Судьи говорят, такие марш-броски снайперам нужно проходить обязательно. Во время пробежки дыхание сбивается и, если стрелок не подготовлен, это может сказаться на точности.
Сами снайперы считают, самое трудное как раз научится спокойствию:
– Это изготовка к бою у тех, кто не умеет – вот изначально приходят. Сложно бывает привыкнуть, что лежать надо часами. Но это со временем приходит, можно всему научиться. – Как готовишься? – Всё то же самое, что обычно делаем – стрельба, подготовка и всё, больше ничего. Ну, и конечно, чтобы спокойствие было.
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