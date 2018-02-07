Футболист "МЮ" Санчес приговорен к тюремному сроку за махинации с налогами

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил 16-месячный тюремный срок. Сообщается, что футболист схлопотал наказание за то, что пять лет назад был замешан в махинациях по уплате налогов. Обвинение игроку предъявила испанская прокуратура, потому что на тот момент чилиец выступал за "Барселону".

Санчес уже договорился с властями об уплате утаенного одного миллиона евро, а также положенных в таких случаях процентов, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанское издание Goal.com. Это обвинение является первым для форварда и в совокупности выше перечисленных обстоятельств он сможет избежать тюремного заключения.

Сам Санчес признался в проступке, объяснив это желанием скрыть свои реальные доходы.