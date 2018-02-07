Сбой в работе автоматов по продаже билетов произошел в московском метро

Сбой в работе автоматов по продаже билетов и пополнению баланса карт "Тройка" произошел в московском метро. На самых загруженных станциях подземки привлечены дополнительные кассиры или установлены мобильные экспресс-кассы.

Как передает "Интерфакс" об этом рассказали в пресс-службе столичной подземки, подчеркнув, что часть автоматов временно не работает.

По словам собеседника агентства, несмотря на это весь набор сервисов доступен в кассах.

Сотрудники метрополитена предпринимают все усилия, чтобы устранить неполадки и избежать очередей к кассам. На самых перегруженных станциях установлены мобильные экспресс-кассы и привлечены дополнительные кассиры.