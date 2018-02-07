Мэр Москвы рассказал, как будут решать проблемы столичных дольщиков

На своём сайте Сергей Собянин сообщил, что сейчас в городе 10 проблемных жилых комплексов. В самой сложной ситуации оказались дольщики ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк". За каждым из них тянется шлейф уголовных дел.

Найти новых инвесторов для них либо невозможно, либо это растянется на долгие годы, поэтому в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти комплексы будут переданы городской организации. Она станет новым застройщиком, и город возьмет на себя ответственность за окончание работ. Для остальных проблемных объектов будут искать новых инвесторов.