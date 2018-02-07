Норвегия, Германия, Финляндия и Швеция везут в Пхенчхан астматиков

Накануне старта зимних Игр в корейском Пхенчхане всплывают подробности обеспечения ведущих сборных инвентарем и средствами медицины. Выяснилось, что Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на Олимпиаду-2018 6 тыс. доз препаратов от астмы и 10 небулайзеров – устройств для ингаляций.

При этом не секрет, что некоторые члены сборных Норвегии по беговым видам спорта везут с собой собственные препараты, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на NRK. Все эти запасы атлеты из Скандинавии используют официально, на основании документов на так называемые "терапевтические исключения". Препараты от астмы значительно улучшают дыхательные возможности тех, кто их употребляет.

Однако, не одни норвежцы массово используют астматиков в своих командах. Национальные команды Финляндии и Швеции привезли на Олимпийские игры по 10 ингаляторов и по 600 доз лекарств. Сборная Германии привезла в Южную Корею как минимум 30 ингаляторов.