Рикко Гросс: вердикт CAS по россиянам только запутал ситуацию

Немецкий специалист биатлона Рикко Гросс, который работает в тренерском штабе сборной России, сказал журналистам, что вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавший 28 российских олимпийцев от обвинений в использовании допинга, не дает никакой ясности в картине разбирательства.

"Результаты судебного разбирательства CAS еще больше все запутали, — цитирует немца РИА Новости. – Теперь вообще никто не понимает, что происходит. И я не исключение. Остается просто наблюдать, как продолжают разворачиваться события, и по возможности не тратить свои нервные клетки".

"Я могу сколько угодно убеждать спортсменов в том, что они должны думать о тренировках и выступлениях, но при этом сам понимаю, какие мысли все равно крутятся у них в мозгах 24 часа в сутки. Профессиональный спорт устроен просто: если хочешь быть на пьедестале, ты должен стопроцентно концентрироваться на тренировочном процессе. Если что-то препятствует этой концентрации, результаты идут вниз", — заявил Гросс.

"Если же рассуждать о ситуации в целом, в результате всех этих разбирательств у меня всего два спортсмена [в мужской сборной России, — прим. ред.], и при этом Международный олимпийский комитет старается убедить нас в том, что это нормально", – сказал Гросс. Тренер также отметил, что россияне не Олимпиаде-2018 россияне не испытывают недостатка в персонале.

"Количество персонала как раз не проблема. Гораздо большей проблемой является то, что меня лишили моих спортсменов, оставив в мужской команде всего двух человек. Это действительно повод для очень сильных переживаний", – сказал Рикко Гросс.