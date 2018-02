The Los Angeles Times продана за полмиллиарда

Знаменитая газета The Los Angeles Times продана миллиардеру Патрику Сун-Шонгу за полмиллиарда долларов. О продаже своего крупнейшего издания сообщило американское издательство Tronc Inc., ранее известное как Tribune Publishing Co.

Как уточняет "Интерфакс", The Los Angeles Times включает также газету San Diego Union-Tribune и ряд местных газет, издающихся в Калифорнии.

Сун-Шонг покупает газеты через свою частную инвестфирму Nant Capital. Ранее он входил в совет директоров Tronc, однако лишился своего места в прошлом году под давлением крупнейшего акционера компании Майкла Ферро.

Главный исполнительный директор издательства Джастин Диборн уже отметил, что эта сделка даст возможность расплатиться со всеми долгами.