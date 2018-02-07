Глава комиссии МОК Освальд: решение CAS меня шокировало

Юрист Денис Освальд, возглавлявший одну из комиссий Международного олимпийского комитета, которая разбиралась с "делом о русском допинге", заявил, что ему очень обидно за собственную репутацию. По мнению чиновника МОК, решение Спортивного арбитражного суда оправдать 28 россиян его шокировало.

"Как мы и ожидали, спортсмены оспорили наше решение в CAS, — цитирует Освальда ТАСС. – 39 апелляций рассматривались на протяжении недели, и в итоге суд принял удивительное и шокирующее нас решение, поскольку мы считаем, что у нас были достаточные основания для санкций".

При этом, по мнению функционера, тот факт, что 11 спортсменов сборной России были только частично оправданы, и что их вина в нарушении антидопинговых правил была доказана, говорит об обоснованности решения МОК в целом и комиссии Освальда в частности.

По словам Освальда, пока не опубликована мотивировочная часть решения CAS, можно только догадываться, на чем основывались арбитры: "Однако мои персональные ощущения заключаются в том, что суд опирался на юридические нормы, которые применимы в уголовном праве: когда есть сомнения, то решение принимается в пользу подозреваемого".