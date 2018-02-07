Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера

Через 12 лет после ухода из жизни Спартака Мишулина его вдова и дочь – в полном отчаянии. Они пытаются доказать, что заявивший о родстве с Мишулиным Тимур Еремеев актеру не сын.

Вдова говорит, что она готова пойти до конца и даже дать согласие на эксгумацию тела, чтобы доказать: у ее мужа не было тайной семьи, и он был порядочным человеком. Кроме того, она требует миллион за клевету от Тимура.

Дочь во всем поддерживает мать. Карина Мишулина говорит: эта история настолько выбила ее из колеи, что она готова наложить на себя руки.

Тимур же, со своей стороны, обратился к Карине со страниц печатного издания. "Когда же ты наконец поймешь: если что-то и может причинить сейчас боль нашим мамам (моя мама переживает не меньше, чем твоя), то это – война, развязанная исключительно тобой", — пишет молодой человек.

Между тем, результаты ДНК с точностью до 99 процентов подтвердили родство народного артиста и Тимура. Однако это не стало аргументом для Карины и ее мамы.

Это было досудебное исследование, а не экспертиза, и оно не имеет большой силы, считает дочь Мишулина.

Кроме того, ходят слухи, что Тимур делал пластические операции с целью усилить сходство с актером (а на подростковых фото юноша не очень-то походит на Спартака Мишулина), да и вообще он может быть "проектом" некой состоятельной дамы — телепродюсера, которая придумала и срежиссировала весь спектакль.

Возникает и вполне закономерный вопрос: почему юноша не пришел к Мишулину, пока актер был еще жив?

Что говорят судмедэксперты по поводу исследований генетического материала и почему ему вряд ли можно доверять, претендует ли Тимур на наследство своего предполагаемого отца, или же юноша – тоже актер – попросту хочет сделать карьеру на имени Спартака Мишулина? Эти вопросы обсуждаются в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".