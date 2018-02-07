Американец с четырьмя детьми в салоне угодил под фуру, уходя от погони

Украденный пистолет, несколько пакетов экстази, кокаина, метамфетамина и марихуаны обнаружили у 30-летнего Билли Фрейзера, который, уходя от полицейской погони, влетел под фуру на трассе в Джорджии. ДТП обернулось трагедией — помимо самого нарушителя с просроченными правами, в салоне Infiniti находились четверо его детей, один из которых скончался вместе с отцом, отмечает Fox 5. Камера регистратора зафиксировала последний "заезд" Фрейзера-старшего.

Инцидент произошел около 19:30 вечера в минувшую субботу в округе Дуглас. Полицейские заметили автомобиль, который двигался на скорости более 110 километров в час, притом что знаки предписывали не выходить за пределы 70 километров в час. Стражи порядка попытались остановить водителя, но тот вдавил педаль газа в пол и принялся уходить от погони. Таким образом машины преодолели порядка пяти километров, однако на перекрестке Фрейзер не заметил двигавшуюся ему наперерез фуру и влетел прямо под колеса.

Сам водитель и его 10-летний сын, находившийся на переднем сидении, погибли на месте, еще троих детей — трех, пяти и шести лет от роду — полицейские успели вытащить из салона до того, как вспыхнул пожар, они отделались незначительными травмами.

Фрейзер, по данным правоохранителей, находился на испытательном сроке, а потому не имел права садиться за руль. После того, как машину вытащили из-под фуры, в салоне нашли украденный пистолет и крупную партию наркотиков, которые, как полагают следователи, погибший планировал продать.