Лживая статья в "Википедии" помогла футболисту из Анголы стать частью литовской команды

Представители литовской футбольной команды "Паневежис" из второго дивизиона заключили контракт с французом ангольского происхождения, нападающим Баркли Мигелем Панзо. Пресс-служба клуба сообщила, что "Паневежис" рад принять в свои ряды столь успешного спортсмена. Достижения Панзо, правда, оказались вымышленными и были взяты из "Википедии", сообщает Sun.

В пресс-релизе "Паневежиса" говорилось, что до прихода в литовский клуб Панзо выступал за британскую команду Queens Park Rangers, а еще раньше, в 2015 году, играл в сборной Анголы.

Как оказалось, вся эта информация была взята из статьи о Панзо в "Википедии", которая впоследствии была отредактирована. До внесения правок там также было сказано, что футболист забил 45 голов за 36 игр, хотя впоследствии выяснилось, что на счету спортсмена всего 24 мяча.

Кроме того, стало известно, что в основном составе Queens Park Rangers анголец никогда не играл. Панзо также не значился ни в одном официальном списке игроков сборной Анголы.

После того, как информация об этом курьезе разлетелась по мировым СМИ, представители "Паневежиса" удалили первый пресс-релиз и опубликовали новый, в котором заявили, что Панзо взяли в команду не на основе информации в Интернете, а из-за спортивных качеств, которые игрок продемонстрировал во время тренировок и матчей.

Сейчас на странице в "Википедии" об ангольце нет информации о его игре в Queens Park Rangers и за сборную Анголы. Кто именно наделил футболиста ложными заслугами, неизвестно.