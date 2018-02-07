Замминистра здравоохранения Татарстана нашли мертвой

В Казани в собственном доме найдена мертвой заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

С 3 февраля женщина находилась под домашним арестом по делу о мошенничестве и превышении полномочий. По данным следствия, которые были озвучены в суде во время избрания Шишмаревой меры пресечения, она активно лоббировала интересы образовательного центра АНО "Институт повышения квалификации "Прогресс", которым фактически руководила ее подруга Елена Фахрутдинова. Следователи считают, что именно Шишмарева давала руководителям лечебных учреждений указания направлять сотрудников на курсы повышения квалификации в ИПК "Прогресс". В итоге деньги из бюджета оседали на счетах Фахрутдиновой.

Сама Елена Шишмарева категорически отрицала свою причастность к мошенничеству и превышению полномочий и пообещала сотрудничать со следствием.