Патрис Эвра заключил контракт с английским "Вест Хэмом"

Ветеран французского футбола темнокожий игрок обороны Патрис Эвра официально стал футболистом клуба английской премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед". 36-летний защитник подписал с руководством "молотобойцев" соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона.

Стоит заметить, что Эвра перешел в лондонский клуб на правах свободного агента. Оборонец покинул свою предыдущую команду – французский "Марсель", — после скандальной истории, когда он ударил ногой болельщика перед началом игры Лиги Европы.