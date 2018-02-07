Самолет Москва – Ереван приземлился в Минводах из-за дебошира

Пассажирский "Боинг", летевший из Москвы в Ереван, пришлось посадить в Минводах из-за буйного пассажира. Нарушитель порядка был передан сотрудникам полиции.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерской службе, командир воздушного судна доложил о невозможности стабилизировать поведение одного из пассажиров, который злоупотребил алкоголем и устроил на борту дебош. Экипаж запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. После благополучного приземления и эвакуации дебошира, лайнер продолжит полет.