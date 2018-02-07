В Бразилии осел проломил крышу дома. Видео

В Сеть попало забавное видео, в котором запечатлено, как заблудившийся осел падает сквозь крышу жилого дома в бразильском муниципалитете Кажазейрас. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам автора опубликованного ниже ролика, осел гулял на расположенном рядом с домом холме и не заметил, как оказался на крыше жилого дома.

Перекрытия не выдержали веса животного. Незваный гость потрепыхался и рухнул на пол, после чего как ни в чем не бывало отправился восвояси.