Нас не сломают: апелляции 47 российских спортсменов приняты к рассмотрению

Наверно, впервые в истории в преддверии Олимпиады главные спортивные новости приходят из зала суда. Спортивный арбитраж прямо в Пхенчхане в ускоренном порядке рассматривает апелляции 47 россиян, не получивших приглашение МОК. Вердикт должен быть вынесен до церемонии открытия. И вот на этом фоне сегодня стало известно, что сборная Норвегии везет с собой на Игры 6 тысяч доз препаратов против астмы — это примерно в 10 раз больше любой другой страны. За последние четверть века астматики выиграли 70 процентов норвежских олимпийских медалей. Но все внимание МОК и ВАДА приковано к россиянам.

Редкие кадры: российские хоккеисты с баскетбольным мячом – это обязательное упражнение на координацию перед выходом на лед. Разминка кистей необходима для работы с клюшкой. Растирание голеней, перемотка клюшек — прежде чем выдавать игрокам, их проверяют в коридоре. По пути на лед капитан команды Павел Дацюк успевает напечатать что-то в ноутбуке. Илья Ковальчук поправляет шапку: все по правилам, из цветов только белый и синий, никакого красного.

В первый день после прилета у хоккеистов поздний подъем в 10 утра. Последствия перелета и акклиматизация. Морозы в олимпийском Пхенчхане крепнут с каждым днем. Говорят, что эта Олимпиада может стать одной из самых холодных в истории. Павел Дацюк отогреваются супом — специально для наших спортсменов в Пхенчхане готовят харчо, суп с лапшой. Когда до ближайшей игры 2 дня, главный тренер Олег Знарок на льду за каждым из игроков следит лично.

У российских фигуристов первые старты еще раньше. Евгения Тарасова и Владимир Морозов — наша надежда на золото. На последнем чемпионате Европы в Москве они взяли первое место — это при том, что еще совсем недавно они целый сезон катались практически на обезболивающих.

Она на льду с четырех лет, он с шести лет. Вместе они первые в рейтинге Международного союза конькобежцев. Конкуренцию нашим на этой Олимпиаде кроме канадцев могла бы составить наша же пара Ксения Столбова и Федор Климов, но МОК просто не допустил фигуристку к Играм.

"Нас обижали, и обижают, пытаются сбить нас с толку, но нас не очень-то собьешь", — говорит Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Сегодня Спортивный арбитражный суд принял к рассмотрению иски 47 российских спортсменов. Это значит, что надежда на появление наших лидеров в олимпийском Пхенчхане сохраняется.

"Сегодня катаюсь с телефоном и после каждого круга проверяю телефон, не пришло ли мне заветное сообщение", — говорит Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону.

Решение суда, которое он должен вынести в ближайшие два дня, будет окончательным.

"Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх", — сообщил Матье Риб, генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда.

Корейцы говорят, что именно так звучит настоящий Пхенчхан: спортсменов, приезжающих на Олимпийские игры, они встречают под звуки барабанов и тарелок. Но настроения не только праздничные. Сразу несколько спортсменов и протестующих выстроились на демонстрацию. Они выступают против того, что сразу пятерых лыжников из корейской сборной не допускают до Олимпийских игр – как это происходит и с российскими спортсменами.

"Если МОК совершил ошибку и решил не допускать до Олимпийских игр спортсменов, несмотря на то, что те чистые, и никакого допинга нет, это неправильно. Например, Виктор Ан, мой друг — у него похожая ситуация", — рассказывает Кунг Сунг-Юн, участник акции протеста.

Несмотря на то, что Олимпиада еще не началась, давление на российскую команду уже чувствуется. Наши бобслеисты пожаловались, что британская и американская пресса снимает почти каждое действие спортсменов, едва обращая внимание на остальные команды.

"Мы каждый день должны отчитываться, где мы останавливаемся на ночь , где находимся на тренировках", — объясняет Надежда Сергеева, член женской олимпийской команды России по бобслею.

Раздевался, в которой спортсмены готовятся к тренировкам. Только что наши бобслеисты вернулись с первых заездов

- Как впечатления?

- Нормальные, скорость быстрая, лед хорошо готов. На улице холодно. Сейчас разочек прокатились и сразу пришли в тонус.

О здоровье спортсменов и болельщиков теперь заботятся при входе почти на каждый из объектов — корейцы заставляют снимать перчатки и выдавливают на руки антибактериальное средство. На данный момент зафиксировано 32 случая норовирусной инфекции. На карантине 1200 сотрудников, а до открытия Игр еще два дня.