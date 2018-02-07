Транспортный коллапс: очередь на автобус в Лыткарино растянулась на сотни метров

Настоящий транспортный коллапс наблюдают который день жители подмосковного Лыткарина. Несмотря на новую развязку, недавно запущенную в эксплуатацию, добраться до города по-прежнему проблематично. Общественный транспорт, который ходит от метро "Кузьминки" и "Котельники", приходится ждать на морозе в огромных очередях.

Как сообщают очевидцы, в среду вечером очередь на автобус №348 (единственный, следующий из Москвы в Лыткарино) растянулась на сотни метров. Люди в ней стоят на морозе, минимум, по 30-40 минут. При этом многие едут именно на автобусе, следуя многочисленным призывам – отказаться от личного транспорта на время сильных снегопадов.

Те, кто все-таки пытается ездить по маршруту Лыткарино – Москва на автомобилях, вынуждены проводить по 1,5-2 часа в пробках. Между тем, синоптики улучшения погодной ситуации в ближайшие дни не обещают, а сервис "Яндекс.Пробки" по-прежнему прогнозирует в утренние и вечерние часы-пик многобалльные пробки.