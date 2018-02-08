Интернет-пользователи борются с депрессией, смотря ролики с нарезанным мылом

В Сети набирает популярность новый вид успокаивающих роликов, в которых режут, кромсают и всячески перетирают обычное мыло. За этим процессом с увлечением наблюдают сотни тысяч человек по всему миру, утверждая, что такие видео помогают им бороться с депрессией и бессонницей, сообщает Mashable.

Подобные ролики называют "ASMR-видео". Эта аббревиатура расшифровывается как "автономная сенсорная меридиональная реакция". В основе подобных материалов лежит идея о том, что наш организм способен реагировать на определенные звуковые, зрительные или тактильные стимулы приятным покалыванием и мурашками, распространяющимися по телу. В результате этого тело человека расслабляется.

Весь секрет в монотонности того или иного действия. К примеру, эффекта "релакса" можно достичь, долгое время слушая чей-нибудь вкрадчивый шепот (такие видео тоже есть). Последний писк моды в мире ASMR-материалов – ролики, авторы которых производят различные манипуляции с мылом.

Авторы подобных видео говорят, что их работа действует на зрителей подобно гипнозу.

"Мы помогаем людям отвлечься и отдохнуть", — говорят авторы YouTube-каналов, посвященных нарезанию мыла.

В число популярных ASMR-материалов также входят видео, в которых разрезают бомбочки для ванн, уничтожают косметику или мнут и растягивают игрушки-лизуны.