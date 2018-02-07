МИД предупредил, что Россию хотят обвинить в хакерских атаках на олимпийские ресурсы

Министерство иностранных дел России предупредило о возможных провокациях в адрес нашей страны. Согласно информации МИД западная пресса планирует обвинить Россию в хакерских атаках на ресурсы Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

"Стало известно что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея. Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в "срежиссированной" атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определенные силы вновь пытаются использовать алгоритм "российской угрозы" олимпийскому движению." – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД.

Министерство иностранных дел России заявила, что все подозрения и обвинения в нашей страны абсурдны и не имеют под собой никаких оснований. "Любые обвинения в адрес России в подрыве международной информационной безопасности выглядят вдвойне абсурдно, учитывая что именно наша страна уже более двадцати лет выступает на международной арене с целым рядом конкретных, конструктивных предложений, которые реально укрепили бы международную информационную безопасность, помогли бы миру справиться с угрозами в цифровой сфере".