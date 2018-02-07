Новосибирскую больницу пришлось эвакуировать из-за пожара

Более 120 человек были эвакуированы при пожаре в одном из корпусов новосибирской городской клинической больницы (Дзержинский район, улица Трикотажная). Вскоре возгорание было ликвидировано, и все пациенты вернулись в свои палаты.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в здании находились 126 человек, там есть теплый коридор. Никто не пострадал.

По предварительным данным, в архиве одного из корпусов больницы тлела бумага. Площадь пожара составила в итоге около трех квадратных метров. Ликвидировать его удалось в течение семи минут.