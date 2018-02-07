Россиянин попал в американский список кибермошенников

В США стражи порядка раскрыли банду кибермошенников, ущерб от действий которой составил как минимум 530 миллионов долларов.

Задержаны 13 человек – это граждане США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Всего обвинения, в том числе заочные, предъявлены 36 лицам — в этот список попал и один россиянин Андрей Новак, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, киберпреступники занимались присвоением имущества, продажей и распространением личных данных, взломом банковских карт, распространением вредоносного программного обеспечения и контрабандой.

Организатором группировки считается гражданин Украины. Какую роль в банде играл россиянин, пока неизвестно.