Парламентарии ФРГ посоветовали послу Украины поучиться дипломатии

Находящиеся в Крыму члены немецкой делегации считают заявление посла Украины в Германии о воспитательной беседе во фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии неприемлемым и посоветовали ему поучиться дипломатии у европейских и немецких коллег.

Как передает РИА Новости, об этом проинформировал общественность депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель, сославшись на заявление своего коллеги из парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмута Цайфельда.

Немецкий парламентарий сообщил, что "Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии".

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что провел "воспитательную беседу" и "вправил мозги" руководству фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии из-за визита немецких депутатов в Крым.

Девять представителей от правой партии "Альтернатива для Германии" из парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии находятся с официальным визитом в Крыму с целью изучить реальное состояние дел на полуострове и рассказать об этом членам своей партии, так как, по мнению депутатов, информация в европейских медиа об этом крайне неправдива.

Их поездка вызвала крайне болезненную реакцию Киева.