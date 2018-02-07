При обрушении на кемеровской шахте погиб человек

На шахте "Осинниковская" в Кемеровской области произошло обрушение породы. В результате ЧП погиб человек, еще один пострадал. Кроме того, с аварийного участка на поверхность эвакуированы шесть человек. Шахта работает в штатном режиме.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительной информации, у пострадавшего — перелом ноги, его сейчас поднимают на поверхность. Причины обрушения устанавливаются.