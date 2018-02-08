В столице Норвегии прогремели выстрелы

В среду, 7 февраля, вечером, на одной из улиц столицы Норвегии Осло молодой мужчина получил огнестрельное ранение. Стрельбу вели неизвестные из проезжавшей мимо автомашины.

На месте происшествия пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован. О подробностях случившегося и возможных причинах нападения пока не сообщается. Известно, что инцидент произошел на южной окраине города, где более половины жителей составляют выходцы из других государств, передает ТАСС.

Для Норвегии стрельба на улицах — большая редкость, хотя на руках у населения много оружия, преимущественно, охотничьего. По статистике, на 100 жителей королевства приходится почти 32 единицы огнестрельного оружия, и по этому показателю страна входит в первую десятку в мире.