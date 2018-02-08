МОК привычно закрыл глаза на поведение норвежских "астматиков"

У МОК нет никаких вопросов к сборной Норвегии. Хотя она и привезла с собой на Игры более шести тысяч доз сильнейших препаратов. Формально они против астмы. На самом деле - стимулируют рост мышц и действуют, как анаболики.

6 тысяч доз препаратов против астмы – это только для здоровых спортсменов. Официальное объяснение – для профилактики. Те, у кого стоит диагноз астма, возьмут в Пхенчхан свои чемоданы с лекарствами.

Такая аптечка сборной Норвегии, мягко говоря, вызвала вопросы у других олимпийцев. Для сравнения – у сборных Швеции и Финляндии, на обе команды, всего 10 ингаляторов. У Германии уже больше, около 30-ти.

Сами норвежцы говорят, что просто очень заботятся о своем здоровье. "Легкие – самый важный инструмент для лыжников. Нам нужно убедиться, что дыхательные пути в порядке. Использование этих препаратов не имеет никакого отношения к астме. Мы лечим дыхательные пути. И то – в качестве профилактики", — ничуть не стесняясь, рассказывает Видар Лефшус, спортивный директор сборной Норвегии.

У шведского канала СВТ, который снял документальный фильм о допинге – совсем другое мнение. За последние 26 лет 70 процентов всех олимпийских медалей в составе сборной Норвегии завоевали спортсмены, принимавшие лекарства от астмы.

Ученые установили – постоянный прием таких препаратов стимулирует рост мышц. А повышенные дозы имеют воздействие, схожее с анаболиками. Оформлять терапевтические исключения не нужно, если дозировка ограничена. Но и здесь норвежцы нашли выход. Спортсмены используют не обычные ингаляторы, а небулайзеры. Тогда активное действие лекарств многократно усиливается, а вот доказать, что доза была превышена — крайне сложно. Еще один документальный фильм, уже норвежского телеканала Т2, окончательно расставил все точки над i. Несколько бывших членов сборной Норвегии признались – врач команды требовал принимать препараты от астмы, даже если они были здоровы.

"Нам говорили, что это для профилактики, хотя у меня никогда не было астмы. Такому давлению в команде было сложно противостоять. Конечно, сейчас мы делаем все, чтобы ввести более строгие правила", — вспоминает Бьёрн Дэли, восьмикратный олимпийский чемпион.

О проблеме говорила и хакерская группа Fancy Bears, благодаря которой стало известно, что большинство западных топ-спортсменов — олимпийских и мировых чемпионов имеют в МОК терапевтические исключения. То есть, некие формальные заболевания, которые позволяют им принимать мощные препараты.

"По словам врача сборной Норвегии по лыжным гонкам Петтера Ольберга, 70% его подопечных считаются астматиками. Норвежцы принимают запрещенные препараты по терапевтическим исключениям. В частности Мартин Йонсруд Сундбю был уличён в применении сальбутамола. В 2016 году было установлено, что он принимал дозу, в 10 раз превышающую разрешённую, но в итоге был дисквалифицирован лишь на два месяца", — пишет Fancy Bears.

Несмотря на все эти факты – никаких проблем с МОК у норвежских олимпийцев за эти годы не было. И сверхдозы препаратов для астматиков – олимпийских чиновников никак не волнуют.